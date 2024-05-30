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Ayrıca futbolcular başlama düdüğünün ardından 1 dakika sessiz bekleyerek İsrail'i protesto etti.

Osmaniye’de Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşamını yitirenler için dua edildi

Osmaniye’de Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşamını yitirenler için dua edildi

Karabük 13 yaş altı futbol liginde, Anadolu Gençlik Spor ile 5000 Evler Spor, Safranbolu sentetik sahasında karşı karşıya geldi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te 13 yaş altı futbol liginde oynanan müsabakada futbolcular sahaya "Nehirden Denize Özgür Filistin " pankartıyla çıktı.

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