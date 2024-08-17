Karabük’ün Ovacık ilçesinde, Alınca ve Beydini köyleri arasında çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları 20 saati aşmış durumda. Yangın, 14.19 sıralarında başlamış olup, söndürme operasyonu yoğun bir şekilde devam ediyor.

61 araç ve 192 personel sahada

Yangının söndürülmesi için bölgeye 61 araç ve 192 personel sevk edilmiş durumda. Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve yerel belediyeler, yangın söndürme çalışmalarında aktif rol oynuyor. Ayrıca, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler de görev alıyor.

Destek için Bartın ve Karadeniz Ereğli'den araçlar yola çıktı

Yangın söndürme çalışmalarına destek için Bartın ve Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerinden araçların bölgeye intikal ettiği bildirildi. Ayrıca, Jandarma Komutanlığı’na ait iki yangın söndürme helikopteri de havadan destek sağlıyor.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Yetkililer, yangının söndürülmesi için tüm kaynakların seferber edildiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Bölgede oluşan duman ve yoğun sıcaklık, çalışmaların zorluğunu artırıyor, ancak ekiplerin kararlılığı ve koordinasyonu sayesinde yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.