Karaburun'da tarımın kalbi attı | Üretici dostu buluşma!

Karaburun, tarımın nabzının attığı yer olarak ön plana çıktı. İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Karaburun Ziraat Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda, üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, Karaburun'un tarımdaki önemi bir kez daha vurgulandı.

Karaburun Ziraat Odası Başkanı Osman Günay'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 13 ayrı Ziraat Odası Başkanı ve temsilcileri bir araya geldi. Toplantının gündeminde, tarım sektöründeki mevcut sorunlara çözüm bulmak ve üreticilerin sesini duyurmak vardı.

Toplantıda öne çıkan isimlerden biri de Karaburun Ziraat Odası Eski Başkanı Gazanfer Yavaş oldu. Yavaş'ın Karaburun Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesi, toplantıya ayrı bir anlam kattı.

İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı ve heyeti, Gazanfer Yavaş'a başarılar dileyerek, sektör sorunlarının Meclis'teki sesi olacağına inandıklarını belirtti. Ayrıca, Karaburun Ziraat Odası Başkanı Osman Günay'a da ev sahipliği için teşekkür ettiler.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da, ziyaretler nedeniyle Ziraat Odası Başkanlarına teşekkür ederek, üretimin içinde büyüdüğünü ve sorunlara vakıf olduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan Ziraat Odaları Başkanları arasında Çeşme ve Seferihisar'ın mazeretleri nedeniyle katılamadığı, ancak diğer ilçelerden önemli katılımların olduğu belirtildi.

13. Mordoğan Levrek Avı Yarışması'na Karaburun'da büyük İlgi

Karaburun ilçesinde düzenlenen 13. Mordoğan Levrek Avı Yarışması, amatör balık avı ve deniz tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Karaburun’un Mordoğan mahallesinde coşkulu anlara sahne oldu.

Uluslararası Katılım ve Büyük Heyecan

"Biz simite gevrek, dostluğa levrek deriz" temasıyla gerçekleştirilen yarışma, İspanya'dan Azerbaycan'a, ABD'den Kanada'ya kadar birçok ülkeden amatör balık avı tutkununu aynı kıyıda buluşturdu. Toplamda 1600’e yakın yarışmacının kayıt yaptırdığı etkinlikte, katılımcılar sabahın ilk ışıklarına kadar kıyasıya mücadele etti. İlçedeki restoranlar ve oteller de bu yoğun katılımdan nasibini alarak dolup taştı.

Etkinlikte konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, denizin Karaburunlular için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, “Deniz bizim için çok şey ifade eder. Organizasyonumuzun adı yarışma da olsa, vermek istediğimiz mesaj net: Mavi vatanımız denizlerin kirletilmemesi, sualtı yaşam zenginliğimizin korunması, neslini korumak zorunda olduğumuz balıklarımızın bulunmaz bir besin kaynağı olduğunun vurgulanması. Doğasını, denizini koruyup; yarınlara, çocuklarımıza miras bırakmanın öneminin farkında olduğumuz yarımadamız var” dedi.

Balıkçılık Dünyasının Önde Gelen İsimleri Karaburun'da

Amatör balıkçılık dünyasından tanınmış isimler Müjdat Turan, Soner Birgül, Recai Dönmez, Levent Sancak ve Kenan Üstündağ’ın katıldığı söyleşi, Dr. Mustafa Özbaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi ve büyük ilgi topladı.

Levrek ve Kalamar Kategorilerinde Rekabet

24 Şubat saat 20.00’de başlayan ve 13 saat süren yarışmada, iki kategoride dereceye girenler ödüllendirildi. Levrek Avı kategorisinde Mustafa Turan 725 puanla birinci olurken, Mehmet Rüzgar 470 puanla ikinci, Cemal ise 370 puanla üçüncü oldu. Kalamar kategorisinde ise Ceyhan Aydın 4185 puanla birinciliği elde etti. M. Buğra Kurt 1760 puanla ikinci, Mehmet Tatudede ise 1030 puanla üçüncü oldu. Jüri Özel Ödülü, 400 gram sübye yakalayan ve anne adayı olan Şöhret Evran’a verildi.

Yarışmada dereceye girenler, ödüllerini Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın elinden aldı. Hakem ve sponsor firma temsilcilerine de plaket takdim edildi. Etkinlik sponsoru firmalar tarafından sağlanan özel hediyeler, katılımcılar arasında yapılan çekilişle sahiplerini buldu.

Karaburun, düzenlenen bu etkinlikle hem deniz tutkunlarına hem de bölge ekonomisine katkı sağlayarak önemli bir başarıya imza attı. Yarışma, amatör balık avı meraklıları için unutulmaz anılarla dolu bir hafta sonu yaşattı.

Karaburun'da mis kokulu festival! Nergis Festivali'ne büyük ilgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi tarafından nergis çiçeğini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 6. Karaburun Nergis Festivali, İzmirli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. 20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen festival, hem yerel halkı hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri Karaburun'un eşsiz güzellikleriyle buluşturdu.

Festivalde Yoğun Katılım ve Coşku

Karaburun Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve eşi Teoman Erdoğan ev sahipliği yaptı. Törene ayrıca CHP İzmir eski Milletvekili Kani Beko, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Karaburun Garnizon Komutanı Binbaşı Ali Eker, Antalya Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı da katıldı.

Karaburun’un Eşsiz Doğası ve Festivale Katkısı

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun’un saklı bir cennet olduğunu ve bu cenneti ön plana çıkardıklarını belirtti. “Nergis başka yerlerde de yetişebilir ama Karaburun’un nergisinin kokusunu hiçbir yerde bulamazsınız. Bu festival, bölgenin tanıtımı ve yerel halkın ekonomik katkısı için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Festivalin ilk günü halk dansları gösterileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseri ve Haluk Levent'in performansı gibi etkinliklerle dolu dolu geçti. İkinci günde ise nergis korteji bandosu, geleneksel nergis güzellik yarışması ve DJ performansları gibi etkinlikler ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.