Doktor randevusu olan hastalar veya hastaneye hasta ziyaretine gitmek isteyen vatandaşlar Karaburun Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? bunu araştırıyor. İzmir merkezden ulaşım sağlamak için göz atmayı unutmayın. Karaburun İlçe Devlet Hastanesi adresi ve ulaşım bilgilerini sizler için derledik.

Karaburun Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Hastane randevusu olan vatandaşlar Karaburun Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? sorusunun cevabını merak ediyor. İzmir Merkez’den Karaburun Devlet Hastanesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar 761 numaralı ESHOT hattı ile Karaburun-Urla otobüsüne binerek orada dolmuş veya taksilerle hastaneye ulaşım sağlayabilirler. Otobüs kalkış saatleri için www.eshot.gov.tr adresinden ulaşım saatleri kontrol etmeyi unutmayın.

KURUM: KARABURUN İLÇE DEVLET HASTANESİ

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

: [email protected]

ADRES: İskele, Kepez Caddesi No: 26, 35960 Karaburun/İzmir

WEB: http://karaburundh.saglik.gov.tr