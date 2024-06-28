Karaburun ilçesinde düzenlenecek olan Karaburun Sanat Kampı, sanatın çeşitli alanlarında üreten sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirecek önemli bir etkinliktir. 16-17-18 Ağustos tarihleri arasında Alanes kamp alanında gerçekleşecek olan kamp, edebiyat, sinema, müzik gibi sanat dallarında söyleşiler ve atölye çalışmaları sunacaktır.

Katılımcılar arasında önemli isimler bulunmaktadır. Yazar Latife Tekin, şair Haydar Ergülen, yazar Mine Söğüt, müzisyen Serdar Ateşer, yönetmen Tayfur Aydın gibi sanat dünyasının önde gelen isimleri etkinlikte yer alacaklar. Bu isimler, katılımcılara sanatın farklı alanlarında deneyimlerini aktaracak ve atölye çalışmalarına rehberlik edecekler.

Karaburun Sanat Kampı'nın koordinatörleri Aylin Yılmazer ve Nazmi Kutluer, etkinliği "bir festival değil, sanat kampı" olarak tanımlamışlardır. Bu kampın amacı, sanatı ve sanatçıları bir araya getirerek, toplumsal sorumluluk ve güzelliklerin çoğalması için bir platform oluşturmaktır. Sanatın gücüyle, toplumsal iyiliğe ve barışa katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Koordinatörlerin ifadelerine göre, bu sanat kampı sivil inisiyatiflerin gücüyle, protokolsüz bir şekilde organize edilmiştir. Türkan Saylan gibi önemli isimlerin yaptıklarını örnek alarak, topluma katkı sağlamak ve güzellikleri artırmak için bir araya gelinmiştir.

Karaburun Sanat Kampı’nın etkinlik programı şu şekilde:

Tabii, etkinlik programını Türkçe'ye uygun bir şekilde yazayım:

16 Ağustos Cuma

11.00-12.00: Açılış Kokteyli ve Müzik Dinletisi

Bariş Yıldırım, Murat Mengirkaon, Şükran Mengirkaon

Şiir Dinletisi: Kevser Eke, Çağrı Topsöken

13.30-14.30: Yazar Meltem Terzioğlu ve Yazar Uğur Terzi ile Çağdaş Öykü ve Roman Üzerine Söyleşi

Moderatör: Figen Koşar

13.30-14.30: Biyolog Fatma Kayhan ile Çocuklarla DNA Atölyesi

15.00-16.00: Yazar Ali Özenç Çağlar ile Söyleşi ve İmza Etkinliği

16.00-17.00: Karikatürist Ali Karayel ile Çocuklarla Karikatür Atölyesi (10-12 Yaş, 15 Kişi ile Sınırlı)

16.30-18.30: Drama Uzmanı, Şair Serdar Solkun "Şiirle Oynu/Yorum" Yama (Sento) Tekniği İle Yazma Atölyesi (20 Kişi ile Sınırlı)

19.00-20.00: Yazar Latife Tekin ile "Kurgudaki Kadın, Kurgulayan Kadın" Temalı Söyleşi

Moderatör: Gülay Şahin

21.00-23.00: Gülten Akin'i Bugünde Düşünmek / Gülten Belgesel Gösterimi ve Söyleşi

Şair Asuman Susam, Şair Haydar Ergülen, Yönetmen Sefa Sarı, Moderatör Bariş Yıldırım

17 Ağustos Cumartesi

11.00-12.00: Karikatürist Ali Karayel ile Çocuklarla Karikatür Atölyesi (10-12 Yaş, 15 Kişi ile Sınırlı)

11.00-13.00: Yönetmen Yazar Ali Kirkar ile "Kırmızı Pazartesi'de Tragedya İzlekleri" (Roman Analizi Atölyesi, Kırmızı Pazartesi Romanı'nın Okunmuş Olması Beklenir)

13.00-14.00: Yazar Selma Sayar, Yazar Polat Özlüoğlu ile "Zor Zamanlarda Edebiyat" Konulu Söyleşi

14.00-16.00: Çocuk Yoga Eğitmeni Fatma Eylem Kaya ile Çocuklar İçin Yoga Atölyesi (Yaş Grubuna Göre 30 Dakikalık 3 Atölye)

14.30-15.30: Masal Anlatıcısı Emine Erçin ile "Masalların Çağdaş Romandaki İzleri" Konulu Atölye Çalışması (Listeden En Az İki Kitabın Okunmuş Olması Beklenir, 20 Kişi ile Sınırlı)

Efrasiyab'ın Hikayeleri (İhsan Oktay Anar), Kızılcık Dalları (Reşat Nuri Güntekin), Berci Kristin Çöp Masalları (Muinar - Latife Tekin), İstanbul (Burhan Sönmez), Öksüz Ağaçların Çobanı (İsmail Güzelsoy), Üç Anadolu Efsanesi (Yaşar Kemal), Lal Masallar (Murathan Mungan), Servi ve Üç Güzeller (Arlin Çiçekçi), Evvel Bahar (İrem Uzunhasanoğlu), Kumsalda (Fırat Pürselim)

16.00-17.00: Yazar Işıl Madak ile "Anlamsızlık Saati" Kitabı Üzerine Söyleşi

16.00-17.00: Kaligrafi Sanatçısı Volkan Acar ile Kaligrafi Atölyesi (15 Kişi ile Sınırlı)

17.30-18.30: Yazar Ozan Çağım Şiyve ile "Göçebe Yazıtları" Kitabı Tanıtımı ve İmza Etkinliği

17.30-18.30: Yazar ve Eğitimci Gülçin Sahilli ile "Fantastik Kahramanlar Mitoloji Atölyesi" (8-12 Yaş, 15 Kişi ile Sınırlı)

19.00-20.00: Yazar Mine Söğüt ile Söyleşi

Moderatör: Özgür Zeybek

20.30-21.30: Didem Madak Yaşam Öyküsü: "İçimdeki Yolculuk" Belgesel Gösterimi

Yönetmen: Kibar Dağlayan ile Söyleşi

22.01-24.00: Siyah Karga Film Gösterimi ve Yönetmen Tayfur Aydın ile Söyleşi

18 Ağustos Pazar

11.00-12.00: Yazar Can Mehmet Uyanık ile "Yemişveren Felaketi" Romanı Üzerine Söyleşi

11.00-12.00: Heykel Sanatçısı Gülcan Erçin ile Heykel Atölyesi (10 Kişi ile Sınırlı)

12.00-12.45: Murat Bozkurt: "Pembe Fil, Schrödinger'in Kedisi, Yalan ve Şiir Paradoksu..."

12.45-13.30: Mehmet Sait İmret: "İnsan İçindeki Boşluğu Yazı ile Doldurabilir Mi?"

13.30-14.30: İmge, Kurgu ve Nesnellik Bağlamında Fotoğraf ve Şiir İlişkisi

Konuşmacı Yazar: Özgür Zeybek

Moderatör: Bariş Yıldırım

13.30-14.30: Kaligrafi Sanatçısı Volkan Acar ile Kaligrafi Atölyesi (15 Kişi ile Sınırlı)

15.00-15.30: Yazar Neriman Ağaoğlu ile "Neden Kadın Yazarlar Sözlüğü?" Temalı Söyleşi ve İmza Etkinliği

15.30-16.00: Feminist Sinema Temalı Panel

Yazar Delal Yatçı

15.00-16.00: Masal Anlatıcısı Emine Erçin ile Çocuklar İçin Oyunlarla Masal Anlatma Atölyesi (6-7 Yaş, 15 Kişi ile Sınırlı)

16.30-18.00: Dans Atölyesi Ahu Acar

18.30-19.00: Müzik: "Direniş ve Hafıza" Kitap Söyleşisi

Yazar Cahide Sarı Okur, Müzisyen Asım Murat Okur

19.00-20.00: Dünyadan Direniş Müzikleri Dinletisi

Asım Murat Okur, Bariş Yıldırım, Murat Mengirkaon

20.30-21.30: Pointe Blank ve Birsam Kısa Film Gösterimi ve Yönetmen Uğur Bilgen ile Söyleşi

22.00-24.00: Müzisyen Serdar Ateşer Canlı Performans

Yazar Bircan Akmak, Yazar Erhan Özdemir, Şair Eda Pınar, Yazar Birkan Bayındır, Çocuk Yogası Eğitmeni Yazar Fatma Eylem Kaya ve Yazar Figen Koşar kamp süresince okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacağı öğrenildi.

Üç gün sürecek olan kampta ücretsiz etkinlik ve atölyelere katılmak için rezarvasyonlar @alanescamping adresinden ve 05309696424 nolu iletişim numarasından yapılabilecek.



