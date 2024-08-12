İzmir'in Karaburun ilçesinde, Boybağı Koyu'nda ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale eden itfaiye ekibinden üç kişi dumandan etkilendi.
Yangın, akşam saatlerinde Kösedere Mahallesi Boyabağı Koyunda meydana geldi.
Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilendiği öğrenilen üç kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip etti. Yangın, dün 23.00 sıralarında kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.