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Olayla ilgili çöp kamyonu sürücüsü ve araçta görevli 2 belediye çalışanının ifadelerine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldüğü öğrenildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelmede, Zorbaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mordoğan Mahallesi 250 Sokak'ta park halindeki iki aracın arasından geçerek yola çıkan 83 yaşındaki işitme engelli Ruhi Zorbaz'a çöp kamyonu çarptı.