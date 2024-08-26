Karaburun'da Doğa Ve Tarım Tehdit Altında

Karaburun’da yerel halk, bölgeyi tehdit eden Güneş Enerji Santrali (GES) ve Rüzgar Enerji Santrali (RES) projelerine karşı tepkilerini dile getirdi. Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatif, doğayı koruma amacıyla yapılan açıklamada projelerin geri çekilmesini talep etti.

Projeler büyük tepki topladı

Karaburun İlçesi’nde, Küçükbahçe Mahallesi sınırlarında yapılması planlanan GES ve RES projeleri, bölgedeki ekosisteme ciddi zararlar verme potansiyeli taşıyor. Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatif, bu projelerin Karaburun – Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde gerçekleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Komite, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nün, bu bölgede herhangi bir projenin yapılamayacağına dair görüşlerine rağmen projelerin devam etmesine tepki gösterdi.

Su kaynakları tehlike altında

Küçükbahçe Mahalle Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen, yaptığı açıklamada, projelerin bölgedeki hayvancılık ve tarımsal faaliyetleri bitirme noktasına getireceğini vurguladı. GES ve RES projelerinin Küçükbahçe Mahallesi’nin değerli habitatını, meralarını, zeytin ve narenciye ağaçlarını, kısacası tarım alanları ve su kaynaklarını tehdit ettiğini belirtti. Dağdelen, bu projelerin bölge ekolojisi üzerinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağını ifade etti.

"Halkın görüşleri dikkate alınmıyor"

19 Şubat 2024 tarihinde başlayan DGES projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci, yerel halk tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Karaburun Yerel Fok Komitesi, uzman görüşlerini alarak hazırladığı itiraz raporunu ilgili birimlere iletti. Küçükbahçe Muhtarlığı tarafından toplanan imzalarla birlikte projeye yönelik itirazlar da ilgili makamlara iletildi. Ancak, yerel halkın ve uzmanların itirazlarına rağmen projelerin devam etmesi endişe yaratıyor.

Yerel halk itirazlarını sürdürüyor

Karaburun’daki projelerin ÇED raporları 3 Eylül'de halkın görüşüne sunulacak. Ancak yerel halk, projelerin iptal edilmesi gerektiğini savunarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Muhtar Dağdelen, “Küçükbahçeliler olarak DGES projesine razı değiliz. Topladığımız imzalarla bu kararımızı ilgili birimlere ilettik. Sesimizin duyulmasını ve DGES projesinin iptal edilmesini istiyoruz” dedi.