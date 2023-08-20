Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayyar Gürhan Kırman, Ayıbalığı Koyu'nda bulunan bir otelin sahil kulübünün, Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanına iskele kurduğu gerekçesiyle geçen ay konuyla ilgili şikayetçi oldu. Kulüp işletmecisi Abdülkadir Şeker ise şikayetin ardından yaptığı açıklamada iskelenin yapıldığı yerde fok mağaralarının bulunmadığını iddia etmişti. Bugün de bölgenin SİT alanı olmasına rağmen 16 yıl önce tesisin, yapılmasına ruhsat ve izin verildiğini öne süren Kırman'ın çağrısıyla işletme önünde bir araya gelen vatandaşlar iskeleyi protesto etti. Vatandaşlar 'Yıkım kararı derhal uygulansın', 'Sermaye elini doğamızdan çek', 'Mordoğan Ayıbalığı Koyu'nda katliam var', 'Sahilleri ranta teslim etmeyeceğiz' ve 'Sahiller halkındır' yazılı pankartlar taşıdı.



'AKDENİZ FOKLARININ BU BÖLGEYE GELME İHTİMALİ ÇOK AZALDI'



Kırman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada halkın denize girebildiği alanların sayısının yıldan yıla azaltıldığını öne sürerek, "Son yıllarda hızla ve vahşice artan kıyı talanı ilçemiz Karaburun sınırlarına da bir pandemi virüsü gibi girmiş durumda. Düne kadar her noktasından rahatlıkla denize girilebilen Bodrum Koyu'nun önemli bir bölümü, 'Öte Bodrum' dediğimiz Mimoza Koyu'nun tamamı, Kuyucak Koyu'nun yüzde 80'i, en bakir koylarımız Badem Bükü, Kum Bükü kanunlara aykırı olarak özel işletmeler tarafından istila edilmiştir. Bizler için nadide bir mücevher olan İncirlikoy, kamu işletmesi adı altında giriş ücretsiz, çıkış yüksek adisyon ödemeli olmuştur. Hele, hele burada toplandığımız adını fokların verdiği Ayı Balığı Koyu ve Mordağanlı gençlerin cesurca kayalıklarından atladığı ve yüzdüğü tamamen doğal, doğal olduğu için de nesli tükenmek üzere olan Akdeniz foklarının yavrulayabildiği ender mağaraları barındıran kayalıkların üzerindeki işletme bir avuç varsılı mutlu etmek adına geniş ve çok uzun bir ucube iskeleyi yapmış, etrafını da tel örgü ile çevirerek denizin içine doğru uzatmıştır. Akdeniz foklarının artık bu sahile, kayalıklara gelmesi ihtimali çok azdır. Yaptıkları tamamen izinsiz, mevcut kanunlara ve Anayasa hükümlerine aykırı, 'Ben yaptım oldu' mantığı ile yapılmıştır" ifadelerini kullandı.



Doğaya yapılan tahribatın maddi manevi cezalandırılmasını istediklerini söyleyen Kırman, şöyle devam etti: "Kabul edemeyeceğimiz, asla kayıtsız kalamayacağımız bu cinayete artık 'Dur' diyoruz. Bilinsin ki iskele ve müştemilatlar yıkılana kadar konunun takipçisi olacağız ve yargıya taşıyacağız. Yapılan tahribatın maddi, manevi cezalandırılmasını mutlaka sağlayacağımızı tüm kamuoyuna ilan ederiz. "

Açıklamanın ardından grup, Ayıbalığı Koyu'nda yaklaşık 100 metrelik insan zinciri oluşturdu.