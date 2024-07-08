İzmir'in Karaburun ilçesinde, Eğlenhoca Mahallesi'nde Fırattekstil Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulması planlanan güneş enerji santrali projesi, halkın itirazları nedeniyle önceki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci sonlandırılmıştı. Ancak şimdi yeniden başlatılan ÇED süreci ile ilgili detaylar netleşiyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, Eğlenhoca Mahallesi'nde Fırattekstil Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından planlanan güneş enerji santrali projesi, bölge halkının yoğun itirazları üzerine Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci iptal edilmişti. Ancak Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Eğlenhoca Muhtarlığı'nın girişimleri sonucunda, projenin yeniden ÇED süreci başlatıldı. 22 Mart 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projenin ÇED sürecinin iptal edildiğini bildirdi.

Planlanan proje, 941 parsel alanda Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alıyor ve toplamda 2.376 MWm/1,98 MWe kapasitesine sahip olacak. Projenin enerji üretiminin şirketin Kemalpaşa ilçesindeki fabrikasında kullanılması planlanıyor. Ayrıca proje parselinin yakınında Seyfeli Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Volt Elektrik Motor San. ve Tic. A.Ş. ve Hiba Sportif San. ve Tic. A.Ş.'nin lisanssız GES üretimi yapması bekleniyor.

Ekolojik endişeler artıyor

Karaburun ilçesindeki Eğlenhoca Mahallesi'nde planlanan güneş enerji santrali projesi, bölgedeki doğal yaşam ve ekonomik faaliyetler üzerinde ciddi endişelere neden oluyor. Karaburun Yerel Fok Komitesi, projenin bölgede halihazırda var olan hayvancılık ve tarım faaliyetlerini tamamen sonlandırabileceğine dikkat çekiyor. Komite, Yukarıovacık bölgesinde faaliyete geçmesi planlanan dört GES projesinin, Eğlenhoca Mahallesi'nin ekolojisi üzerinde kümülatif bir etkiye yol açabileceğini vurguluyor. Bu projelerin öneri ve ÇED süreçlerindeki ilerlemesi, bölgede telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.