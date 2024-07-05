Karaburun, 22-25 Ağustos tarihleri arasında sinema tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Satsumania Village - Badembükü Ovası'nda gerçekleştirilecek olan Sinema Atölyesi, Gülşah Elikbank ve Gökmen Küçüktaşdemir'in eğitmenliğinde düzenlenecek. Atölye boyunca katılımcılar, yazılacak bir senaryonun çekiminde aktif rol alarak bir kısa film ortaya çıkaracaklar.

Sinema ve yoga ile eşsiz bir deneyim

Sabahları yoga seansları ile başlayacak olan atölye programı, katılımcılara hem bedenlerini hem de zihinlerini hazırlama imkanı sunacak. Gün boyunca sürecek olan sinema eğitimleri, yaratıcı süreçleri destekleyecek etkinliklerle devam edecek. Akşamları ise müzisyen Alişan Özaydın'ın dinletileri ile sona erecek.