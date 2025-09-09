İzmir’in Karaburun ilçesinde tarlasına gitmek için yola çıkan 36 yaşındaki Egemen Kalfa, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kaza, Karaburun’un Kösedere Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Egemen Kalfa (36), traktörüyle tarlasına doğru ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Traktör devrildi, sürücü altında kaldı

Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücü aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

İki çocuk babasıydı

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kalfa’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ