Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kalfa’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, Karaburun’un Kösedere Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Egemen Kalfa (36), traktörüyle tarlasına doğru ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İzmir’in Karaburun ilçesinde tarlasına gitmek için yola çıkan 36 yaşındaki Egemen Kalfa, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

