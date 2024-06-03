Karaburun, İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu'nun ev sahipliğinde önemli bir buluşmaya tanıklık etti. Karaburun Ziraat Odası Başkanı Osman Günay'ın organizasyonunda düzenlenen toplantıda, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin tarımı destekleyen politikalarının önemi vurgulanarak, alım garantili üretim modellerinin teşvik edilmesi gerekliliği dile getirildi.

Toplantıya, 13 ayrı Ziraat Odası Başkanı ve temsilcisi katıldı. Bu toplantının önemli gündem maddelerinden biri de, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilen Karaburun Ziraat Odası eski Başkanı Gazanfer Yavaş'ın başarısı oldu.

Başkan Yavaş'a Tebrik Ziyareti

İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı başkanlığındaki heyet, Gazanfer Yavaş'ı tebrik etmek için Karaburun'u ziyaret etti. Heyet, sektör sorunlarının Meclis'teki sesi olacaklarına inandıklarını belirterek, Başkan Yavaş'a başarılar diledi. Ayrıca, Karaburun Ziraat Odası Başkanı Osman Günay'a da misafirperverliği için teşekkür etti.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ı da makamında ziyaret eden heyet, seçim başarısı nedeniyle tebriklerini iletti. Başkan Erdoğan'a çiçek, nektarin ve şeftali ikramında bulunuldu.

Toplantıya; Karaburun Ziraat Odası Başkanı Osman Günay, Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, Bornova Ziraat Odası Başkanı Cengiz Derici, Bayındır Ziraat Odası Başkanı Mehmet Gelir, Dikili Ziraat Odası Başkanı Mesut Taslak, Menderes Ziraat Odası temsilcisi, Menemen Ziraat Odası'nı temsilen vekil yöneticisi katılırken Çeşme ve Seferihisar başkanlarının mazeretleri nedeniyle katılamadığı belirtildi.