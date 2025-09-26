İzmir’in Karaburun ilçesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan taşınmazlara 4 farklı teklif verildi. 2 bin metrekareyi aşan taşınmazların ihalesi kapalı zarf usulüyle yapılırken, nihai kazanan en yüksek teklifi veren taraf olacak.

Karaburun’daki taşınmaz satışı için 4 teklif alındı

İzmir’in Karaburun ilçesi Saip Mahallesi’nde bulunan 2 bin 61,82 metrekarelik taşınmazlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme kapsamına alındı. 450 ada 97, 98, 99 ve 100 parsel numaralı taşınmazlar bir bütün halinde satışa sunuldu. İhaleye 4 teklif verildi ve nihai kazananın pazarlık görüşmeleri sonrası belirleneceği açıklandı.

İhaleye 4 firma teklif verdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleye, farklı firmalar teklif sundu. Admer Madencilik İnşaat Tekstil Elektronik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tek başına teklif verirken, ADR Endüstriyel Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile MDT Doğal Kaynaklar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortak bir teklif sundu. Ayrıca, Hakan Altındağ ve Emrullah Akdemir ise bireysel olarak teklif verdi.

Karaburun’a Adıyaman’dan teklif

İhaleye teklif veren Admer Madencilik İnşaat Tekstil Elektronik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olduğu belirtildi.

Nihai kazanan kim olacak?

İhalede nihai kazanan, yapılan pazarlık görüşmelerinin ardından en yüksek teklifi veren taraf olacak. İhalenin ardından taşınmazın yeni sahibi belirlenecek ve Karaburun’daki bu değerli alanın geleceği şekillenecek.