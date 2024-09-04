İzmir’in Karaburun ilçesi, zengin su altı ekosistemiyle dalgıçların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son yapılan dalışlarda, müren, ahtapot, langust, iskorpit ve deniz çıyanı gibi çeşitli deniz canlıları kayıt altına alındı.

Bölgedeki dalış noktalarında elde edilen görüntüler, Karaburun’un deniz altı dünyasının ne kadar renkli ve çeşitlilik gösterdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Zengin deniz altı faunası

Karaburun’da yapılan dalışta özellikle müren balığı dikkat çekti. Tehlikeli görünümüne rağmen, zararsız bir tür olan müren, dalgıçlar tarafından sıkça gözlemleniyor. Ayrıca, ahtapot ve langust gibi türler de Karaburun’un su altı zenginliklerinin en güzel örneklerinden bazıları olarak görüntülendi.

İskorpit ve deniz çıyanı gibi türlerin varlığı ise bölgedeki biyolojik çeşitliliğin göstergesi olarak kabul ediliyor.