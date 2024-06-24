Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı Milli Maç Heyecanını Dev Ekranda Karacabeylilerle Buluşturuyor.BURSA (İGFA) Geçtiğimiz günlerde Türkiye – Portekiz maçını Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan dev ekranda izlemek isteyen vatandaşlar, bu taleplerini sosyal medya aracılığı ile belediyeye iletince Belediye Başkanı Karabatı bu talebi geri çevirmedi ve Cumhuriyet Meydanı’na kurulan dev ekranda Karacabeylilerle birlikte maçı izledi.

Vatandaşın yoğun ilgisi ve talebi üzerine Karabatı, bu kez de Türkiye – Çekya maçı için Cumhuriyet Meydanı’na dev ekran kurulacağını duyurdu. Çarşamba günü saat 22.00’da gerçekleşecek olan maça ilçe halkının yoğun katılım sağlaması bekleniyor.

“Bizim çocuklara başarılar diliyorum”

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı yapmış olduğu açıklamada, Karacabeyli vatandaşların sosyal medyadan gelen talepleri üzerine maç heyecanını dev ekrana yansıttıklarını belirterek, “Aslında Millilerimizin maçlarını meydanda verme düşüncemiz vardı ama bunu ilerleyen maçlarda yapmayı planlıyorduk. Ancak vatandaşlarımızın talebi ile bunu Portekiz maçına yetiştirdik ve şimdi Çarşamba günü saat 22.00 da oynanacak Türkiye – Çekya milli maçının heyecanına ortak olmak için tüm vatandaşlarımızı aileleri ile birlikte yeniden bekliyor olacağız. Karacabey Belediyesi olarak Cumhuriyet Meydanı’na kurduğumuz dev ekranda maç heyecanına davetlisiniz.' dedi.