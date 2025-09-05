Aydın’ın Yenipazar ilçesinde Karacaören-Mestanlar arasında başlatılan yol genişletme ve asfalt yenileme çalışmalarıyla bölgedeki ulaşımın güvenli ve konforlu hâle getirilmesi hedefleniyor.

Yol çalışmaları vatandaşlara kolaylık sağlayacak

Karacaören Mahallesi ile Mestanlar Mahallesi arasında yürütülen çalışmalar kapsamında yol genişletme ve asfalt yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar, bölgede ulaşımı kullanan vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yetkililer uyardı

Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Muhtar Kıroğlan, çalışmanın yapılmasını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan’a teşekkür etti.

Güvenli ve konforlu ulaşım hedefleniyor

Bölgedeki yolun genişletilmesi ve asfalt yenileme çalışmaları tamamlandığında, hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak.