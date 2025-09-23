Karacasu’da Zeki İnal için AK Parti iddiaları

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Zeki İnal, yeniden siyasi arenada gündeme geldi. İlçe halkının talepleri doğrultusunda, İnal’ın AK Parti’ye geçiş yapabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Karacasu’da vatandaşların büyük bölümü, geçmiş dönemde ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı İnal’ın siyasete dönmesini isterken, “Zeki İnal’ın AK Parti çatısı altında yer alması Karacasu için büyük bir kazanım olur” görüşünü dile getiriyor.

Siyasi kulislerde de son günlerde İnal’ın adı sıkça anılmaya başladı. İlçe teşkilatında bazı isimlerin bu konuda olumlu yaklaşım sergilediği iddia edilirken, önümüzdeki süreçte resmi bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu oldu.

Zeki İnal’ın ise kulislerdeki bu hareketlilik konusunda şimdilik sessiz kaldığı öğrenildi.