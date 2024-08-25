Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 35.'si düzenlenen Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali, ikinci gününde coşkulu etkinliklerle devam etti. Festival, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festival etkinlikleri

Festivalin ikinci gününde, binlerce ziyaretçi Karacasu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Afrodisias antik kentini gezip, seramik atölyeleri, yaylalar ve ilçe meydanında açılan sergileri ziyaret eden katılımcılar, Karacasu’nun ünlü pidelerinin tadını çıkardı.

Gece saatlerinde, festivalin coşkusu halk konserleri ile devam etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Orkestrası ve ünlü grup Necati ve Saykolar, konserlerinde ziyaretçilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konserler, ilçe halkı ve misafirler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Etkinlik, gece yarısına kadar sürdü.

Başkanın mesajı

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, konserleri izleyen belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve festival katılımcılarına teşekkür etti. Büyükyapıcı, geceyi renklendiren sanatçılara ve organizasyon ekibine de özel olarak teşekkür ederek, festivalin başarısını vurguladı.