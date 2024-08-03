Karacaören Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, bir eve girilerek önemli miktarda değerli eşya çalındı. Evde bulunan 1 adet büyük altın, 3 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın ve 12 bin TL para kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Mağdurun durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı olay yerine hızla müdahale etti.

Şüpheli tespiti ve operasyon

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin N.C. olduğunu belirledi. Şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Yapılan aramada ele geçirilen altın ve paralar, sahiplerine geri teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, N.C. hakkında yasal işlemler devam ediyor.