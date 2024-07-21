Aydın'ın Karacasu ilçesinde Esençay Muhtarı Özgür Metin, sunduğu istifa dilekçesini geri çekerek görevine devam etme kararı aldı. Bu karar, köy halkının ve azaların tepkisi üzerine alındı.

İstifa ve geri dönüş süreci

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Esençay Mahalle Muhtarlığına seçilen Özgür Metin, seçimde en yakın rakibine 100'ü aşkın fark atarak muhtar olmuştu. Ancak mevcut şartlarda görevini yerine getiremeyeceğini belirterek Karacasu Kaymakamlığı'na istifa dilekçesi sundu. Muhtar Metin'in istifası, köy halkı ve azaları arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.

İstifa nedeni

Özgür Metin, mahalleye getirdiği sıralı sulama sisteminin bozulmasından dolayı istifa etme kararı aldığını açıkladı. Sulama sisteminin bozulması, köyde tarımsal faaliyetlerin aksamasına yol açmış ve Metin’i zor durumda bırakmıştı. Halkın baskısı ve talepleri üzerine Metin, istifa dilekçesini geri çekti.

Halkın tepkisi ve destek

Muhtar Özgür Metin'in istifa kararı, köy halkı ve azaları arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Halk, Metin'in görevine devam etmesi için yoğun bir baskı yaptı. Metin, bu tepkiler karşısında kararını yeniden gözden geçirerek görevine devam etme kararı aldı.

Görevine geri dönen Muhtar Metin, “Halkımızın desteği ve talepleri benim için çok önemliydi. Sulama sistemiyle ilgili yaşadığımız sorunları çözmek için elimden geleni yapacağım. Görevime devam ederek mahallemize hizmet etmeye kararlıyım” dedi.