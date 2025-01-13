Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, ilçedeki öğrencilere trafik güvenliği hakkında bilgi vererek, motosiklet kullanımıyla ilgili önemli uyarılar yaptı. Eğitimin amacı, öğrencilere güvenli bir trafik bilinci kazandırmak.

Motosiklet kullanımına dikkat çekildi

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro personelleri, ilçedeki öğrencilere motosiklet kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Karacasu’yu Sevenler İlkokulu, Karacasu Şehitleri Ortaokulu, Karacasu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Kırçiçeği Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde, ehliyetsiz motosiklet kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Öğrencilere kask takma uyarısı

Eğitimde, motosiklette yolcu olarak seyahat eden öğrencilerin mutlaka kask takmaları gerektiği de vurgulandı. Trafik güvenliğinin artırılması için bu tür bilgilendirmelerin devam edeceği bildirildi.

Bilgilendirme çalışmaları sürecek

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimlerine devam edeceğini ve ilçedeki tüm okullarda bu tür bilgilendirme çalışmalarının yaygınlaştırılacağı ifade etti.