Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik köylerde düzenlediği bilgilendirme toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Bu toplantılar, yerel halkın yangınlar konusunda daha bilinçli hale gelmesini, afet durumlarında doğru adımlar atılmasını sağlamayı hedefliyor. Son olarak, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan Karacasu’nun kırsal Bahçeköy Mahallesi’nde, yangınlara karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler

Toplantıya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür de katılarak, yerel halka önemli bilgiler sundu. Yangınların ormanları olduğu kadar, çevredeki yaşam alanlarını da tehdit ettiğine dikkat çeken Ülküdür, orman yangınlarını önlemek için alınması gereken önlemleri ve yangın anında yapılması gereken doğru müdahaleleri anlattı. Ayrıca, yangınlarla mücadelede çevresel bilincin artırılmasının büyük önemi vurgulandı.

Halkın duyarlılığı artırılmalı

Yangınların doğrudan çevreye ve yerleşim alanlarına olan etkilerini gözler önüne seren Ülküdür, vatandaşların bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini belirtti. Yangın öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilen mahalle sakinleri, böyle bir etkinliğin kendilerine büyük fayda sağladığını ifade ettiler.