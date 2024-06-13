Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi kavşağında yaşanan kazada, traktör kavşaktan ana yola çıkmak üzereyken Tavas istikametine giden bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ters dönerken, sürücüsü de traktörden savrulup yere düştü. Traktör sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı ancak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Önlem alınması talep edildi

Kazaların sık yaşandığı Ataeymir'deki kavşaklarda önlem alınması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Bu yol sadece bir köy yolu değil, Denizli'nin ilçelerine ve Antalya'ya ulaşım sağlayan bir yol. Artık gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz" dedi. Ayrıca, tali yollardan ana yola ani çıkış yapan traktör sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.