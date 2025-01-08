Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro personelleri, sürücülere trafik güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Emniyet ekipleri, trafik kurallarına uymanın yalnızca yasal bir zorunluluk değil aynı zamanda can ve mal güvenliği için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Uygulama kapsamında, sürücülere trafik kurallarına uyum konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Ekipler ayrıca ambulanslara yol verme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla fermuar sistemi uygulamasının önemine de değindi.