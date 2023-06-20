Karaciğer yağlanmasının en önemli nedeni obezitedir ve obeziteyeneden olabilecek her tür durum da karaciğerde yağlanmaya yol açabilmektedir. Karaciğer yağlanması, karaciğerde fazla yağın biriktiği durumdur.

Beslenme, yağlı karaciğer hastalığının gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli bir rol oynar.Diyabetik hastaların karaciğer yağlanması sorunuyla daha kısa sürede karşılaştıkları görülmektedir. Karaciğer yağlanmasının nedenlerine bakıldığında altta yatan obezite veya diyabet gibi hastalıkların üzerine sıklıkla kötü beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi sorunlar eklenebilmektedir.Peki beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz hadi gelin beraber inceleyelim.

Alkole dikkat!

Alkol tüketimi, yağlı karaciğer hastalığının başlıca nedenlerinden biridir ve durumu yönetmek için alkolden kaçınmak veya alkolü sınırlamak çok önemlidir. Özellikle alkole bağlı karaciğer yağlanması, çok sık görülen bir problemdir.Kişi yaşamından alkolü çıkardıktan sonra yağlanma azalırken sorun durdurulamadığında hastalık siroza kadar ilerleyebilir.

Enginar tüketimini arttırın

Enginar, karaciğerde ve vücudun diğer bölgelerinde iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.Karaciğer sağlığına fayda sağlayabilecek kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek bileşikler içerir.Enginar, karaciğer sağlığı için bazı faydalar sunsa da, karaciğer koşullarını yönetmenin tek yolu olarak düşünülmesi yanlıştır.

Her güne bir fincan kahve

Yapılan araştırmalarda kahve içmenin daha düşük karaciğer kanseri riski ve kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde karaciğer fibrozunda azalma ile ilişkili olduğu bulunmuştur.Bununla birlikte, kahve tüketiminin yağlı karaciğer hastalığı olan kişiler için bazı potansiyel faydaları olsa da, kilo vermek, düzenli egzersiz yapmak ve alkolden kaçınmak gibi bir diğer tedavilerin ve yaşam tarzı değişikliklerinin yerine geçmediğini belirtmek önemlidir.

Şeker ve basit karbonhidratlardan uzak durun

İlave şekerlerin ve rafine karbonhidratların aşırı tüketimi, karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Sınırlandırmak veya hiç tüketmemek büyük bir öneme sahiptir.

Sağlıklı yağları tercih edin

Doymuş ve trans yağları, kabuklu yemişler, tohumlar, yağlı balıklar ve zeytinyağında bulunanlar gibi sağlıklı yağlarla değiştirin. Bu yağlar karaciğer fonksiyonunu iyileştirmeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olacaktır. Tabi ki porsiyon dahilinde tüketim yapmaya özen gösterilmelidir.