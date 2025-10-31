Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasıyla başlayan ve diplomatik gerilime neden olan olayda gözaltına alınan Türk ve Azerbaycan vatandaşları, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Hakim, sanıklar hakkında “makul şüphe bulunmadığına” hükmetti.

Mahkeme ‘makul şüphe yok’ dedi

Karadağ medyasının aktardığı bilgilere göre, Podgoritsa’daki Zabjelo semtinde yaşanan olay sonrası gözaltına alınan U.G. adlı Türk vatandaşı ile N.D. isimli Azerbaycan vatandaşı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme, Yüksek Devlet Savcılığı’nın talebi üzerine yaptığı incelemede, sanıkların “kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu işlediklerine dair yeterli şüphe bulunmadığı sonucuna vardı.

Olay sonrası ırkçı protestolar tırmanmıştı

Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olayın ardından Podgoritsa sokaklarında “Türklere ölüm”, “Türkler dışarı” sloganlarıyla ırkçı protestolar düzenlenmişti. Taraftar gruplarının da katıldığı eylemlerde Türk vatandaşlarına ait işletmelere saldırılar yapılmış, birçok dükkan zarar görmüştü.

Irkçı eylemler yalnızca başkentle sınırlı kalmadı. Bar, Kotor ve Hersek Novi gibi şehirlerde de Türk vatandaşlarının araçlarına ve işyerlerine yönelik saldırılar yaşandı.

Karadağ hükümeti vizesiz seyahati askıya aldı

Olayların büyümesi üzerine Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldı. Yaklaşık 600 bin nüfuslu ülkede 100 binden fazla yabancı uyruklu kişinin yaşadığı, bunların yaklaşık 13 bininin Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Türk yatırımları dikkat çekiyor

Türkiye, Karadağ’daki en büyük yatırımcı konumunda bulunuyor. Ülkede kayıtlı şirketlerin yaklaşık yüzde 20’sinin mülkiyeti Türk vatandaşlarına ait. Türk yatırımcıların özellikle inşaat, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösterdiği biliniyor.