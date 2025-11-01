Bıçaklı saldırı iddialarıyla tutuklanan Y.G. ve N.D., güvenlik kamerası görüntüleriyle olay yerinde olmadıkları tespit edilince Karadağ Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

Karadağ’da bıçaklı saldırı iddiaları sonrası 2 Türk serbest

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da, bıçaklı saldırı iddiaları üzerine Y.G. ve N.D. isimli iki Türk vatandaşı gözaltına alındı. Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, soruşturma kapsamında tutuklanan sanıkların olayla ilgisi olmadığını açıkladı.

Mahkeme yazılı açıklamasında, sanıkların olayın meydana geldiği sırada başka yerlerde bulunduklarının güvenlik kameralarıyla doğrulandığını belirtti. Yapılan inceleme sonucunda, sanıkların savunmalarının doğru olduğu ve haklarında artık makul şüphe bulunmadığı tespit edildi. Bu nedenle tutuklama kararı kaldırıldı.

Podgoritsa Yüksek Savcılığı, sanıklar hakkında “öldürmeye teşebbüs” suçlamasında bulunmuştu. Soruşturmayı yürüten hakim, mağdurların ifadeleri ve teşhis tutanaklarını değerlendirerek tutuklama kararı vermişti. Sanıklar kararına itiraz etti, Mahkeme itirazı değerlendirerek tutuklama kararını iptal etti.

Karadağ medyasında yer alan haberlerin ardından, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya paylaşımında, Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahatin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Mahkeme açıklaması sonrası söz konusu kararın yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor.