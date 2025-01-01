Karadağ’ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde, 45 yaşındaki bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda en az 7 kişi yaşamını yitirdi. Karadağ polisi, saldırganın elindeki ateşli silahla olay yerinden kaçtığını duyurdu.

Polis vatandaşları uyardı

Polis yetkilileri, olayın Bajice mahallesindeki bir barda meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, "Saldırganın kimliği tespit edildi, vatandaşlarımızdan sakin olmalarını ve evlerinde kalmalarını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

2 çocuk hayatını kaybetti

Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırıda ölenler arasında reşit olmayan 2 çocuk da bulunuyor. Olayın, bardaki bir kavga sonrasında yaşandığı öne sürüldü.

Saldırgan aranıyor

Polis ekipleri saldırgan A.M.’nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olay yerinde incelemeler devam ederken, bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.

Yetkililer, saldırının sebebine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.