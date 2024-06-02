IĞDIR (AA) - Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışları, Iğdır'da gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Iğdır Valiliği, Iğdır Off-Road Spor Kulübü ve Eksi 36 Off-Road Spor Kulübünün iş birliğiyle Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Erhacı kırsalında düzenlenen etkinliğe, 54 sporcu 22 araçla katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra İran'dan da katılımcıların yer aldığı organizasyonda yarışmacılar, Erhacı parkurunda yarıştı.

Yarışmalarda kaza yapan ve yanan iki araç, parkuru bitiremeden saf dışı kaldı.

Organizasyonda birinci olan sporcular, kupalarını Iğdır Millet Bahçesi'nde yapılan törenle aldı.

Yarış direktörü Emrah Çoban, "Bu yarışta 22 aracımız start aldı. Çok yoğun bir seyirci katılımı var. Çok güzel sportif faaliyet oldu. Millet Bahçesi'nde yaptığımız törenle katılımcıların kupalarını verdik." ifadelerini kullandı.