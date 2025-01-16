Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun yüksekleri ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı. Trabzon’un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ve doğusu için ise sarı kodlu uyarı yayımlandı. Bu bölgelerde kuvvetli yağmur ve 700 metre üzerindeki rakımlarda yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşların buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olması istendi.
Buzlanma ve çığ uyarısı
Bugün sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Yağışlar azalacak
Yapılan tahminlere göre yağışların yarın (17 Ocak) itibarıyla Orta ve Doğu Karadeniz haricinde Türkiye’nin büyük bölümünde etkisini kaybedeceği bildirildi.
İl il hava durumu
Marmara Bölgesi
- Çanakkale: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Edirne: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu
- İstanbul: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sabah saatlerinde yağmur
- Kırklareli: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi
- Afyon: 7°C, Parçalı bulutlu
- Denizli: 13°C, Parçalı bulutlu
- İzmir: 14°C, Parçalı bulutlu
- Muğla: 14°C, Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi
- Adana: 19°C, Parçalı bulutlu
- Antalya: 20°C, Parçalı bulutlu
- Hatay: 17°C, Parçalı bulutlu
- Mersin: 19°C, Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
- Eskişehir: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Konya: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Sivas: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Batı Karadeniz Bölgesi
- Bolu: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
- Düzce: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
- Sinop: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
- Zonguldak: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Amasya: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
- Artvin: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri yoğun kar yağışlı
- Samsun: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- Trabzon: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, yoğun kar bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum: -1°C, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
- Kars: -4°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Malatya: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu
- Van: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Gaziantep: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Şanlıurfa: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu