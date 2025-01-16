Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun yüksekleri ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı. Trabzon’un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ve doğusu için ise sarı kodlu uyarı yayımlandı. Bu bölgelerde kuvvetli yağmur ve 700 metre üzerindeki rakımlarda yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşların buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olması istendi.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Bugün sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Yağışlar azalacak

Yapılan tahminlere göre yağışların yarın (17 Ocak) itibarıyla Orta ve Doğu Karadeniz haricinde Türkiye’nin büyük bölümünde etkisini kaybedeceği bildirildi.

İl il hava durumu

Marmara Bölgesi

Çanakkale: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

8°C, Parçalı ve çok bulutlu Edirne: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu

5°C, Parçalı ve çok bulutlu İstanbul: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sabah saatlerinde yağmur

8°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sabah saatlerinde yağmur Kırklareli: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

Afyon: 7°C, Parçalı bulutlu

7°C, Parçalı bulutlu Denizli: 13°C, Parçalı bulutlu

13°C, Parçalı bulutlu İzmir: 14°C, Parçalı bulutlu

14°C, Parçalı bulutlu Muğla: 14°C, Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Adana: 19°C, Parçalı bulutlu

19°C, Parçalı bulutlu Antalya: 20°C, Parçalı bulutlu

20°C, Parçalı bulutlu Hatay: 17°C, Parçalı bulutlu

17°C, Parçalı bulutlu Mersin: 19°C, Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

5°C, Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu Eskişehir: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu

5°C, Parçalı ve çok bulutlu Konya: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

7°C, Parçalı ve çok bulutlu Sivas: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

4°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu Düzce: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

8°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu Sinop: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

12°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu Zonguldak: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

9°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu Artvin: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri yoğun kar yağışlı

6°C, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri yoğun kar yağışlı Samsun: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

10°C, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, yoğun kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: -1°C, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

-1°C, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı Kars: -4°C, Parçalı ve çok bulutlu

-4°C, Parçalı ve çok bulutlu Malatya: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

4°C, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu Van: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu

12°C, Parçalı ve çok bulutlu Gaziantep: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu

14°C, Parçalı ve çok bulutlu Şanlıurfa: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu