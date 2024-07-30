Ukrayna ile devam eden çatışmaların ortasında, Rusya Karadeniz Bölgesi'nde gerilimi artıran bir adım attı. Rusya Savunma Bakanlığı, 300 gemi ve 20 bin askeri personelin yer aldığı büyük çaplı bir tatbikat başlattığını duyurdu. Bu tatbikat, bölgedeki askeri hareketliliği ve uluslararası gerilimi daha da tırmandırabilir.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Donanmasının Kuzey, Pasifik, Baltık Filoları ve Hazar Filosunun sorumluluk bölgelerinde 300 gemi ile büyük bir askeri tatbikat başlattığını açıkladı. Bu kapsamlı tatbikat, Rusya’nın askeri gücünü ve deniz kuvvetlerinin operasyonel kapasitesini test etmeyi amaçlıyor.

Tatbikat, Kuzey, Pasifik, Baltık Filolarının operasyonel bölgeleri ve Hazar Filosunun sorumluluk alanında gerçekleşecek. Yaklaşık 300 gemi, 50 uçak, 200’den fazla askeri teçhizat ve 20 binin üzerinde askeri personel tatbikata dahil olacak. Tatbikatın temel hedefi, Rus Donanmasının çeşitli birimlerinin görevlerini yerine getirme kapasitelerini ve askeri komuta kontrol sistemlerini test etmek olarak belirtildi.

300'den fazla savaş tatbikatı

Tatbikat, birkaç gün sürecek ve üç filonun yanı sıra Hazar Filosunun gemi mürettebatı, deniz havacılık birimleri ve kıyı kuvvetleri 300'den fazla savaş tatbikatı gerçekleştirecek. Rus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikatların askeri komuta ve kontrol organlarının tüm seviyelerindeki eylemleri denetlemenin yanı sıra, gemi mürettebatının, deniz havacılık birimlerinin ve kıyı birliklerinin görevlerini ne denli etkin bir şekilde yerine getirdiklerini kontrol etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Rusya’nın bu büyük ölçekli tatbikatı, özellikle Ukrayna krizinin devam ettiği Karadeniz bölgesinde uluslararası toplumda endişelere yol açabilir. ABD ve AB’nin Ukrayna’ya yönelik destekleri ve Rusya’nın bu duruma verdiği tepkiler, tatbikatın arka planında yatan nedenlerden biri olarak değerlendiriliyor. Tatbikat, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına neden olabilir ve uluslararası ilişkilerde yeni bir gerilim unsuru olarak ortaya çıkabilir.