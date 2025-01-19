Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz’in ünlü balığı hamsi, tezgahlarda bolca yer almaya devam ediyor. 15 Nisan’da başlayan genel av yasağının ardından 1 Eylül’de balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı ve sezon bereketli geçti. Yeni sezona hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, ilk haftalarda ağlara en çok takılan balığın palamut olduğunu belirtiyor.

Trabzon’da balık fiyatları nasıl?

Trabzon Balıkçılar Hali’nde, denizden taze taze getirilen balıklar, vatandaşa sunuluyor. Bu sezon, hamsi 200 TL/kilo, palamut 175 TL/tane, istavrit ve mezgit 150 TL/kilo, çupra 300 TL/kilo, somon 250 TL/kilo, levrek ise 300 TL/kilo fiyatlarla satışa sunuluyor. Alıcılar en çok hamsi, istavrit ve mezgit tercih ediyor.

Balıkçılar: “Hamsi iri ve lezzetli”

Balıkçı Mustafa Karslı, hamsinin bu sezon iri ve lezzetli olduğunu belirterek, “Sezon oldukça bereketli başladı. Şu anda hamsi irileşti, fakat yavaş yavaş sezonun sonlarına yaklaşıyoruz. Hamsinin arasına istavrit karışmaya başladı. Eskiler, hamsinin arasına istavrit karışınca hamsinin sonunun yaklaştığını söylerler. Ancak bu yıl, hamsinin boyutundan vatandaşlar oldukça memnun” dedi.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise, "Hamsi kar suyunu yediği için çok lezzetli ve yağlı. Bu sene bol miktarda palamut vardı ve hamsi de kar suyunun etkisiyle oldukça iri. Vatandaşlar genelde hamsi, istavrit, mezgit ve palamut tüketiyor" diye konuştu.

Fiyatlar İzmir’e göre daha uygun

Müşteri İlkay Mataracı ise Trabzon’a İzmir’den geldiğini belirterek, “Burada fiyatlar çok daha uygun. Hamsi, mezgit ve istavriti karışık aldım. İnşallah taze ve lezzetli olurlar, bakacağız” dedi.