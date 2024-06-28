Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre mayıs ayında sıcaklık ortalaması normaline göre 0,2 derece düşerken, yağışlar ise normaline göre yüzde 33 arttı. Ardahan, Artvin, Osmaniye, Rize ve Trabzon'da son 64 yılın en yüksek yağışı gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mayıs ayı sıcaklık ve yağış raporlarına göre, sıcaklık Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Marmaris, Seferihisar, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz, Manavgat, Kale-Demre, Gazipaşa ve Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Sıcaklıklar Kırklareli, Antakya, Karabük, Boyabat, Kızılcahamam, İspir, Doğubeyazıt çevrelerinde mevsim normallerinin altında yaşandı.

Yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşen sıcaklıklar, 1991- 2020 normalleri mayıs ayları ortalama sıcaklığı 17,1 derece iken, bu mayıs ayı sıcaklığı ise 16,9 dereceyle normallerinin 0,2 derece altında gerçekleşti. Bu mayıs ayında ekstrem sıcaklıklar, en düşük sıcaklık eksi 2,9 dereceyle Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 39,6 dereceyle Ceylanpınar'da tespit edildi.

Muğla'da yağışlar yüzde 80 azaldı

2024 Yılı Mayıs Ayı Alansal Yağış raporuna göre, Türkiye geneli mayıs ayı yağışı normalinin ve geçen yıl mayıs ayı yağışının üzerinde gerçekleşti. Bu yıl mayıs ayı yağışı 70,3 mm, mayıs ayı normali (1991-2020) 52,7 mm, geçen yıl mayıs ayı yağışı 66,8 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 33 ve geçen yıl mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 5 artış meydana geldi.

Mayıs ayı yağışları Ankara, Konya, Karaman, Trabzon, Adana, Osmaniye, Hatay, Siirt ve Şırnak çevrelerinde normalinin 2 katı artış gösterirken, Kıyı Ege, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Mardin, Mersin ve Antalya çevrelerinde yüzde 40 azalma görüldü. Muğla'nın güneyinde ise yüzde 80'in üzerinde yağış azalması gerçekleşti. Bölge genelinde Marmara ve Ege bölgeleri hariç tüm bölgeler normalinin üzerinde yağış aldı, en fazla artış gösteren bölge yüzde 49 ile İç Anadolu Bölgesi oldu.

Ege ve Akdeniz'de şiddetli kuraklık

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 165,4 mm ile Rize'de görüldü. Ardahan, Artvin, Osmaniye, Rize ve Trabzon'da son 64 yılın en yüksek yağışı gerçekleşti. Türkiye genelinde mayıs ayında ortalama 12,5 yağışlı gün yaşandı. Meteorolojik kuraklık haritalarına bakıldığında ise son yıllarda yurdun birçok bölgesinde etkili olan olağanüstü ve şiddetli kuraklık tehdidinin mayıs ayı haritasında Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Uşak, Aydın, Muğla, Kaş ve Alanya çevrelerinde etkili olduğu, yurdun büyük bölümünde de normal ve üzeri risk olmadığı görüldü.