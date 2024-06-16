Karadeniz'deki Keşifle Türkiye'nin Doğal Gaz Üretimi Arttı!

Türkiye'nin doğal gaz üretimi, özellikle Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen rezervlerin üretime başlamasıyla önemli bir artış gösterdi. EPDK raporuna göre, 2022'de 379,8 milyon metreküp olan doğal gaz üretimi, 2023'te %113 artarak 807,3 milyon metreküpe yükseldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye ve Park Place Energy Limited, en fazla üretim yapan şirketler olarak öne çıktı.

Üretim rakamları ve iller

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan elde edilen doğal gaz, Türkiye'nin toplam üretimine önemli bir katkı sağladı. Üretim yapılan iller arasında en fazla doğal gaz üretimi Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Zonguldak, 337,8 milyon metreküplük üretimle ilk sırada yer alırken, Tekirdağ 243,3 milyon metreküple ikinci, Kırklareli ise 108,7 milyon metreküple üçüncü sırada yer aldı. İstanbul ve Düzce ise 55,9 milyon metreküple üretime katkı sağladı. En az üretim yapılan il ise 4 bin metreküple Hatay oldu.

Çalışmalar devam ediyor

Sakarya Gaz Sahası, yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor ve bu alanın 2 bin 200 kilometrekaresinde aktif üretim yapılıyor. Türkiye, bu sahada keşif yaparak üretime devam ediyor ve yeni rezervler keşfetmeyi hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de günlük doğal gaz üretiminin Mayıs 2024 itibarıyla 5 milyon metreküpe çıkarılmasının planlandığını açıkladı. Ayrıca, Sakarya Gaz Sahası'nda farklı lokasyonlarda yeni keşiflerin yapılabileceğini belirtti.

Gelecek vaat eden keşifler

Bakan Bayraktar, 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-1 ve Göktepe-2 kuyularında yürütülen sondaj faaliyetlerinin Temmuz 2024'te yeni keşifler getireceğini umduklarını söyledi. Bu keşiflerin Türkiye'nin doğal gaz üretim kapasitesini daha da artırması bekleniyor.