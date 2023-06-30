Royal Teos Thermal Resort Clinic & Resort Otel'de sahne alan Dindar, seslendirdiği türkülerle kendisini izlemeye gelen tatilcilere eğlenceli bir akşam yaşattı. Kemençe ve tulum eşliğinde sahnede horon tepen ekibe seyircilerde eşlik etti. Neşeli bir atmosferde gerçekleşen konser yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Konser sonunda sorularımızı yanıtlayan sanatçı bitmek tükenmek bilmeyen enerjisinin sırrını Karadenizli olmasına ve her gün tükettiği Çaya bağladı. Eski bayramları özlediğini dile getiren Dindar ‘’ Bayram deyince artık insanların ilk aklına gelen uzun süreli tatil oluyor çocukluğumuzda ki o eski bayramlar maalesef artık yok. Buradan şunu rica ediyorum böyle özel günlerde lütfen akraba ve dostlarla bir araya gelmeyi kaynaşıp eğlenmeyi ve gülmeyi unutmayalım. Çocukları sevindirelim bizim yaşadığımız bayram coşkusunu yaşamaları için azıcık bile olsa çaba sarfedelim ki bu güzellikler unutulmasın’’ dedi. Misafirlerine Luxury termal sağlık aile oteli konsepti ile alkolsüz her şey dahil bir tatil sunan Royal Teos Otel, bayramda misafirlerine unutulmaz bir tatil yaşattı.