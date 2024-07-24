İzmir'de bulunan Trabzonlular ve genel olarak Karadenizli futbolseverler, yeni sezona büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Sebebi ise Karşıyaka Spor Kulübü'nün tecrübeli teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay.

Akçay'ın Karşıyaka'ya transferi, Karadenizliler arasında büyük sevinç yarattı ve kulübü "ikinci takımları" olarak benimsediklerini belirtti.

İzmir de bulunan Tüm Karadenizliler Birliği Başkan’ı olan Erol Eroğlu “Trabzon’un yetiştirdiği ve Türk futboluna büyük katkılar sağlayan Mustafa Reşit Akçay hocamız ile artık bizimde ikinci takımımız Karşıyaka’dır. Her hafta tribünde yerlerimizi alarak şampiyonluk hedefinde elimizden geleni yapacağız" dedi.