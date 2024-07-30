Karafatma Parkı Sosyal Tesisleri Karabağlar'da Hizmete Açıldı

Karabağlar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda yenilenen Karafatma Sosyal Tesisleri, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın katılımıyla açıldı. Çok sayıda vatandaşın da yer aldığı açılışta Başkan Kınay, sosyal tesisleri Karabağlar'ın dört bir yanına yayarak ilçede birlik ve beraberlik alanlarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yenilenen tesisler ve uygun fiyatlı hizmetler

Açılışa renk katan Gizem Ataş Band konseri, etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Yenilenen tesisler, Karafatma Parkı'nın hak ettiği düzenlemelerle bölgeye canlılık kazandırırken önemli bir ihtiyacı da karşılamış oldu. Vatandaşlar, Başkan Kınay’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Haftanın her günü 09.00-00.00 saatleri arasında açık olan Karafatma Parkı Sosyal Tesisleri, yenilenen menüsü ve uygun fiyatlı yiyecek içecek hizmetleriyle dikkat çekiyor.