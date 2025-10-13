CHP’li Evrim Karakoz: “Çiftçimiz, İncir Üreticimiz Çare ve Çözüm Bekliyor”

“Aydın’da çiftçimiz ektiğinden biçtiğinden kazanamıyor”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Bu yıl Aydın’da ektiğinden, biçtiğinden para kazandığını söyleyen bir çiftçimize rastlamadık. Pamukta zarar ettik, zeytinde zarar ettik, sebzede, meyvede zarar ettik. İncir de para etmezse bu kış Aydın ekonomisi çok zor günler geçirecek.” dedi.

Karakoz, pamuk üreticisinden zeytin ve zeytinyağı üreticisine, incir üreticisinden hayvancıya kadar tüm üreticilerin aynı ekonomik çıkmazla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak; iktidara “Çiftçinin, incir üreticisinin sesini duyun; sorunlarını çözmek için gayret gösterin.” çağrısında bulundu.

“İncir üreticisi vadeli dahi ürün satamaz hale geldi”

Aydın’ın en önemli tarım ürünü olan incirde tablonun iç açıcı olmadığını ifade eden Karakoz, “İncir dünyada en fazla Türkiye’de, Türkiye’de de en fazla Aydın’da üretiliyor. Ancak bu yıl mevsimsel koşullar nedeniyle rekolte düşüktü. Girdi maliyetleri, özellikle işçilik ve toplama maliyetleri çok arttı. Buna rağmen incir fiyatı geçen yılın yarısına kadar düştü. Çiftçimiz vadeli bile ürününü satamaz hale geldi. TARİŞ alımı durdurdu, piyasada inciri alan yok, satan yok.” dedi.

“İktidar ilgileniyormuş gibi yapıyor ama ilgilenmiyor”

CHP’li Karakoz, iktidarın tarım politikası eksikliğini sert sözlerle eleştirdi: “Bu iktidarın bir tarım politikası yok. Tarım Bakanı da çiftçiliği bilmediğini her davranışıyla gösteriyor. Girdi maliyetleri katlanarak artarken, üreticinin malı elinde kalıyor. Üretici kazanamıyor. Tarımsal desteklerin Avrupa standartlarında, mantıklı ve makul bir düzeye çıkarılması gerektiğini, mevzuatta belirtildiği gibi gayri safi milli hasılanın en az yüzde birinin çiftçiye ve hayvancıya dağıtılması gerektiğini, tarımın bir beka meselesi olduğunu yıllardır söylüyoruz. Ancak iktidarın ve özellikle Tarım Bakanının bu söylediklerimize kulakları tıkalı, gözleri kör.” dedi.

“İncir stratejik bir ürün, pazar kaybı büyük risk yaratır”

İncir’in Aydın ekonomisinin temel direği olduğuna ve incirin stratejik önemine dikkat çeken Karakoz, “Eğer dünyadaki pazarlarımızı bu iktidarın politikasızlığı yüzünden kaybedersek, uzun vadede çok daha büyük sıkıntılar yaşarız. Bu incircinin sesini duyun. İhracat süresini ertelediniz, üreticinin sorunlarını çözmek için bir an önce adım atın” çağrısında bulundu.

“Çiftçimiz üretmeye devam etmek istiyor”

Karakoz, üreticinin borçlarını ve kredilerini ödeyemeyecek halde olduklarını ancak üretimden kopmamak için büyük mücadeleler verdiklerini söyleyerek: “Pamukta zarar ettik, zeytinde zarar ettik, sebzede, meyvede zarar ettik. İncir de para etmezse bu kış Aydın ekonomisi çok zor günler geçirecek. Üreticimiz üretmek istiyor, ama iktidarın çiftçimize hayvancımıza neredeyse ‘bırakın’ demediği kaldı. İncire destek şart. İncire planlama şart.” dedi.

“Çare ve çözüm Cumhuriyet Halk Partisi’nde”

CHP’li Karakoz açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Biz iktidara geldiğimizde çiftçimizin ve hayvancımızın sesini duyan, çiftçimizin, hayvancımızın üretmeye devam etmesini sağlayacak politikalar üreteceğiz. Çiftçimizin, hayvancımızın ürünü para edecek. Çiftçimiz, hayvancımız artık önümüzdeki sene benim başıma acaba ne gelir diye kaygılanmayacak. Her derdin var bir çaresi; o da Cumhuriyet Halk Partisi.”