Karahallı Belediyesi’nin ‘Benim Çevrem Benim Dünyam’ etkinliği kapsamında Belediye Başkanı Ramazan Karakaya, Meclis üyeleri ve Karahallı halkı birlikte ağaç budama ve çevre temizliği düzenlemesi yaptı. Etkinlik vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Başkan Ramazan Karakaya etkinlik hakkında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Biliyorsunuz çevre düzenlemesi, çevremizin temizliği önem verdiğimiz bir konudur. Bu vesileyle belediye meclisinde aldığımız karar gereğince ‘Benim Çevrem Benim Dünyam’ etkinliği ile yıllardır bakımsız olan bu ağaçlarımızı budamak için karar verdik. Sağ olsun vatandaşlarımız katılım sağladı. Bu vesileyle Şubat'ın ilk pazar gününde ağaç budama günü düzenlemiş olduk. Çok şükür bugün de hava gayet güzel ve uyum içerisinde halkımızla birlikte ağaçlarımızı budadık. Çevremizi temiz tutmaya devam edeceğiz. Etkinliğe katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum’’ dedi.