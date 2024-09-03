Karahallı İlçesi'nin Kurtuluş Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, kortej yürüyüşü ve fener alayı ile başladı. İlçeye özgü bir ilk olarak, susuz yetişen kavunların yer aldığı Düğlek Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan onlarca yarışmacı, Karahallı'nın köylerinden gelen misafirlerle birlikte kıyasıya bir mücadele sergiledi. Dereceye girenlere ödüllerinin takdim edildiği bu özel etkinlik, katılımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Karahallı’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri

Etkinlikler sırasında Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya, festival hakkında bilgiler verdi. Karahallı Kaymakamı Alper Kırgil ise yaptığı açıklamada, "Karahallı'nın Kurtuluşunu coşkuyla kutluyoruz. Burada bir ilki yaşamak benim görevime rast geldiği için çok mutluyum. Papuz Antik Kenti ve Clandras Su Kemeri gibi önemli değerlere sahibiz. Ayrıca, Karahallı'ya has ve meşhur olan ciğerimiz, buraya gelenler için vazgeçilmez bir lezzet." dedi.

Kültürel mirasın tanıtımı ve birlik mesajı

Kırgil, ayrıca "Kaybolan değerlerimiz arasında yer alan susuz olarak yetişen Düğlek'in de tanıtımını daha da artıracağız." ifadelerini kullandı. Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir de bu anlamlı günde, "Karahallı benim dedelerimin yaşadığı yer. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz ve bu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz." diyerek birlik mesajı verdi.