Geleneksel lezzetlerin buluştuğu şenlikte, aynı zamanda Karakılçık Rotası'nın lansmanı da yapıldı.

Etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Eren, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Pehlivan ve İnanç Karabulut, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, belediye meclis üyeleri, Ulamış Mahalle Muhtarı Kadir Girginer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Karakılçık Rotası'nın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl Ata Ekmeği ve Armola Şenliği'nde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ama bu yıl şenliğimiz çok daha özel; çünkü aynı zamanda Karakılçık Rotası'nın lansmanını gerçekleştiriyoruz. Biz Seferihisar'da yerel olana sahip çıkarak, doğal olanı koruyarak geleceğimizi inşa ediyoruz. Karakılçık Rotası sadece Seferihisar için değil, Türkiye için de örnek olacak."

Şenlik boyunca 2000 Karakılçık ekmeği satılırken, gün boyu konserler, tiyatro gösterileri, dans performansları ve geleneksel armola yapımı etkinlikleri gerçekleşti. Programda Bando Buffo'nun gösterisi, Grup Laf Aramızda'nın konseri, Seferiçınar Halk Dansları Grubu'nun sahne aldığı gösteri, İzBB Ulamış Köy Tiyatrosu'nun oyunu, Rebeteos Dance Academy'nin dans performansı ve Sinan Efe Aksoy'un konseri yer aldı.

Anadolu'nun en eski buğday çeşitlerinden biri olan karakılçık buğdayı, yalnızca tarlalarda değil, artık turizm rotasında da hayat buldu.

Karakılçık Rotası'nın amacı, Seferihisar'ın ata tohumu karakılçık buğdayını gastronomi turizmine kazandırmak, yerel üretimi desteklemek ve köyün tarihi dokusu ile kültürünü ziyaretçilerle buluşturmak.

Bu yeni rota sayesinde Ulamış'ın sokakları, köy pazarı, yöresel ürünleri ve lezzetleri artık daha geniş kitlelerle buluşacak.

Başkan Yetişkin, modelin en kısa sürede diğer köylere de uygulanacağını belirtti.