2017 yılında yapımına başlanan Karaköy Göleti'nde gövde inşaatı tamamlanmak üzere. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaköy köyünde inşa edilen gölet, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında hızla ilerliyor.

Karaköy göleti çiftçilere hayat verecek

Karaköy Göleti, tamamlandığında 9 bin 380 dekar zirai araziyi suyla buluşturacak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen gölet, 39 metre yüksekliğe ve 5 milyon 317 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak. Gövde hacmi ise 705 bin 553 metreküp olan projede, son aşamaya gelindi.

"Ekonomiye büyük katkı"

Göletin, ülke ekonomisine yıllık 9 milyon 270 bin lira katkı sağlaması bekleniyor. Bu önemli proje, tarımsal üretimi artırarak bölgedeki çiftçilerin refah düzeyini yükseltecek. Gölet, özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan çiftçiler için büyük bir çözüm olacak.

Yapımda son aşamaya gelindi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karaköy köyü ve çevresindeki tarım arazileri suya kavuşacak, verimlilik artacak ve ekonomik kazanç sağlanacak.

Son rötuşlar yapılıyor

Bölge halkı ve çiftçiler, göletin tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Proje, bölgenin tarımsal kapasitesini artırarak daha fazla ürün elde edilmesini sağlayacak. Karaköy Göleti, bölge için bir dönüm noktası olma yolunda ilerliyor.

Gölet inşaatının son aşamalarında, detaylı çalışmalar ve son rötuşlar yapılıyor. Proje tamamlandığında, Bayramiç ilçesi ve çevresindeki tarım arazileri suyla buluşacak ve bölge ekonomisi canlanacak.