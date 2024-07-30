CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Aydın başta olmak üzere birçok ilde yaşanan elektrik kesintisi mağduriyetine son verilmesi çağrısında bulundu. Karakoz, “Vatandaş faturasını ödeyemediğinde hemen yakasına yapışıyorsunuz da görevini yapmayan bu elektrik şirketlerine neden sözünüzü geçiremiyorsunuz?” diye sordu.

Konuyu daha önce de TBMM’de gündeme getiren Karakoz, iktidarın vatandaşları mağdur eden elektrik şirketlerine söz geçiremediğini ve vatandaşların mağduriyetinin devam ettiğini ifade etti. Ülke genelinde ve Aydın’da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşandığını hatırlatan Karakoz “Sıcaktan bunalan vatandaşlarımız klima ve soğutuculara en çok ihtiyaç duydukları dönemde elektrik kesintilerine maruz bırakılıyor. Elektronik eşyalar bozuluyor, esnafın, çiftçinin ürünleri bozuluyor ve daha pek çok mağduriyet yaşanıyor” dedi.

“Elektriğe muazzam zamlar yaptınız”

“Plansız, programsız iş yapıyorsunuz. Bakım yaptığınızı iddia ediyorsunuz, bunu neden serin mevsimde değil de yazın ortasında yapıyorsunuz? Elektriğe muazzam zamlar yaptınız, büyük paralar tahsil ediyorsunuz, üzerine vatandaşlarımızı mağdur ediyorsunuz. Buradan iktidara sesleniyorum: Vatandaş faturasını ödeyemediğinde hemen yakasına yapışıyorsunuz da görevini yapmayan bu elektrik şirketlerine neden sözünüzü geçiremiyorsunuz? Aydın'ın ve tüm Türkiye'nin elektrik kesintisi problemini bir an önce çözün.”

Karakoz, TBMM Başkanlığına sunduğu önerge ile elektrik kesintilerine çözüm üretilmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

“Sorun giderildi denildi, ekipler bölgeye gelmedi”

(Aydem) ADM Elektrik Dağıtım A.Ş, Aydın'ın Efeler ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurmuştu.

Aydın ili Efeler ilçesinde 29 Temmuz’da gece yarısı yapılan elektrik kesintisi ilçe sakininin şikâyet dilekçesine yansıdı. ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin yaptığı çalışma sonrası art arda 5-6 kez elektriklerin kesildiği belirtilen dilekçede “Elektrikleri daha sonra geri geldiğinde apartmanımızdaki diğer dairelerde de olmak kaydıyla klimalar çalışmamaya başladı. Vantilatörler düşük devirde çalışıyordu. Sekiz kez Aydem müşteri hizmetlerini aramama rağmen sabaha kadar hep geri dönüş olarak ‘sorun giderildi’ mesajı aldım ancak Aydem ekipleri bölgeye gelmediler. Voltaj düşüklüğü düzeldi diye not düşülmüş” denildi.