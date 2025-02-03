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Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini araştırmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ve motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Karaman ’ın Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı’nda meydana gelen trafik kaza sı, mahalle sakinlerini endişelendirdi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki M.A.E., 21 yaşındaki M.T. yönetimindeki 70 ACJ 694 plakalı motosiklet in çarpması sonucu metrelerce savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü de dengesini kaybederek yere düştü.

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