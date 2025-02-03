Karaman’ın Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazası, mahalle sakinlerini endişelendirdi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki M.A.E., 21 yaşındaki M.T. yönetimindeki 70 ACJ 694 plakalı motosikletin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü de dengesini kaybederek yere düştü.
İlk müdahaleler yapıldı
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ve motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini araştırmak için geniş çaplı inceleme başlattı.