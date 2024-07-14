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Rasim B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, cesedin baraja balık tutmaya gelen Rasim B'ye (55) ait olduğunu belirledi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fisandun Barajı'na balık tutmaya giden vatandaşlar bölgede bir erkek cesedi buldu.

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