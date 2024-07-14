Afyonkarahisar'da jandarmadan kaçan şüphelinin aracında sikke ve define arama malzemeleri ele geçirildi
KARAMAN (AA) - Karaman'da balık tutmaya giden 1 kişi, baraj kenarında ölü bulundu.
Fisandun Barajı'na balık tutmaya giden vatandaşlar bölgede bir erkek cesedi buldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, cesedin baraja balık tutmaya gelen Rasim B'ye (55) ait olduğunu belirledi.
Rasim B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: aa