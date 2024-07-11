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Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, İşler ile M.T'yi bıçakla yaraladı.

Eve balkondan giren Y.T, evdeki İşler ile M.T'yi gördü.

İddiaya göre, Y.T. (31), eski kız arkadaşı Seher İşler'in (23) Larende Mahallesi 578. Sokak'ta bulunan evine gitti.

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişi eski kız arkadaşını bıçakla öldürdü, yanındaki kişiyi yaraladı.

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