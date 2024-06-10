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İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın da yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye , polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bunun üzerine ev sahibine sinirlenen B.S, oturduğu müstakil evin zemin katını ateşe verdi.

Ev sahibi İ.Y, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi'ndeki evinde kiracı olarak oturan B.S'den evin boşaltılmasını istedi.

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