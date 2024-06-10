KARAMAN (AA) - Karaman'da evi boşaltmasını isteyen ev sahibine sinirlenen kiracı oturduğu evi ateşe verdi.
Ev sahibi İ.Y, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi'ndeki evinde kiracı olarak oturan B.S'den evin boşaltılmasını istedi.
Bunun üzerine ev sahibine sinirlenen B.S, oturduğu müstakil evin zemin katını ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.
Kaynak: aa