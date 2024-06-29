Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Yeşilköy köyü Yaylacık Yaylası mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabalarına rağmen hızla yayılıyor. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

Öğle saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangının kontrol altına alınamaması ve büyüme ihtimaline karşı çevre köylerdeki vatandaşlardan da söndürme çalışmalarına katılmaları istendi.

Yangının dağlık arazide olması, müdahaleyi zorlaştırırken bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri gönderildi. Helikopterler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla havadan yoğun bir şekilde su boşaltmaya başladı.

Ekipler seferber oldu

Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz ve 100 kişilik ekip, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ilçeleri ile Güneyyurt, Kazancı, Göktepe beldelerinden gelen 6 itfaiye aracı, ekskavatörler ve 3 yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da katılarak destek veriyor. Çalışmalar devam ederken, ekipler yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.