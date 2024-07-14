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İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde, yollarda ve evlerde su tahliyesi için çalışma başlattı.

Piri Reis Mahallesi'nde ise 236. Sokak'taki 2 binanın bodrum katındaki daireleri su bastı.

Osmangazi Mahallesi'nde, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda mahsur kalan araçlar, suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Kentte, ikindi saatlerinde etkili olan yağış la su birikintileri oluştu, trafik aksadı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da sağanak , su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına neden oldu.

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